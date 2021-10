Refus de rapprochement de Petru Alessandri : "une obstination insupportable" selon Ecologia Sulidaria

Le communiqué



Le nouveau refus de rapprochement et liberté conditionnelle pour Petru Alessandri n’est qu’une étape supplémentaire dans le refus du gouvernement d’appliquer les décisions de justice concernant les prisonniers politiques corses. Les explications approximatives et embrouillées du Premier ministre à l’Assemblée nationale montrent une fois de plus, s’il en était besoin, le refus d’acter la recherche de la paix et la volonté démocratique des Corses. Cette obstination est inacceptable. ECOLOGIA SULIDARIA apporte son soutien aux prisonniers concernés et à leurs familles, et s’associe à la volonté partagée de trouver une réponse commune et efficace à ce déni de justice. Ghjè ora ch’ella finischi !