Prunelli di Fium'Orbu : Deux concerts vec deux invités exceptionnels au Centre Culturel Anima

Au programme de ce concert, des mélodies et des danses, du baroque à nos jours : Vivaldi, Glück, Paradis, Massenet (méditation de Thaïs), Fauré et Ravel, et des airs de compositeurs plus proches denotre temps tels Stéphane Grappelli, Arvo Pärt, Astor Piazzolla et Joe Hisaichi (studio Ghibli).