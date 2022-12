Projet du centre d’enfouissement à Ghjuncaghju : Ecologie Sulidaria soutient le collectif Tavignanu Vivu

Le communiqué





Dans son jugement du 18 novembre dernier, le Tribunal administratif de Bastia ouvre

de fait la voie à la réalisation du centre d’enfouissement à Ghjuncaghju. ECOLOGIA

SULIDARIA renouvelle son indignation face à ce projet qui va à l’encontre de toute logique

environnementale, de préservation d’un bien commun si fragile, u Tavignanu, et de la gestion

publique des déchets telle que nous la préconisons. Ecologia sulidaria demande au Préfet de

Haute-Corse de faire appel de ce jugement, afin de préserver le fleuve, toute la région et ses

habitants d’atteintes irréversibles.

Ecologia sulidaria continuera de soutenir la lutte du Collectif Tavignanu vivu. Et appelle

à un sursaut pour parvenir enfin à une gestion cohérente et à la source de nos déchets, seule

garante d’une diminution des volumes à enfouir, qui restent aujourd’hui à un niveau totalement

inacceptable.