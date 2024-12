Projection du documentaire « Traversée » et conférence à la médiathèque Saint-Jean d’Ajaccio



Samedi 7 décembre, la médiathèque Saint-Jean d'Ajaccio propose la projection du documentaire « Traversée », suivie d’une conférence/débat animée par l’association Operae. Ce film de 33 minutes retrace l’aventure en mer Méditerranée d’une équipe de jeunes marins et de cinéastes, qui, encadrés par un équipage professionnel, ont pris le large du 5 au 8 mai 2024 à bord du voilier Grande Zot. De l’embarquement à Ajaccio à la traversée jusqu’à Santa Teresa, en Sardaigne, ce documentaire explore les thèmes de l’engagement, de la vie collective et des discussions sur les inégalités et les frontières.

Les inscriptions sont gratuites à l’accueil de la médiathèque ou au 04.95.10.91.81