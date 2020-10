Programme des bibliothèques et médiathèques d'Ajaccio du 12 au 17 octobre 2020

MEDIATHEQUE SAMPIERO



· Mardi 13 et jeudi 15 octobre à 16h30

Soutien scolaire – 6/13 ans



· Mercredi 14 octobre à 9h30

Bébés lecteurs



· Mercredi 14 octobre à 10h30

Ludothèque



· Mercredi 14 octobre à 14h

Deviens petit reporter



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES



· Durant tout le mois d’octobre

Dans le cadre de la Semaine du Goût, venez partager vos recettes préférées et participez à la création d’un cahier de cuisine collaboratif.

A partir de 4 ans



· Mercredi 14 octobre à 10h30

Semaine du Goût – Atelier Musée Parents/enfants « Les natures mortes »



· Mercredi 14 octobre à 14h30

Atelier Mosaïques – Porte-bougie

A partir de 6 ans



· Mercredi 14 octobre à 14h30

Semaine du Goût - Cycle cinéma et cuisine épicée

Amour, piment et Bosanova, réalisé par Fina Torres avec Penélope Cruz, Murilo Benício.



· Samedi 17 octobre à 14h

Semaine du Goût – Cycle cinéma et cuisine épicée

The lunchbox, réalisé par Ritesh Batra avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur.



· Samedi 17 octobre à 14h30

Semaine du Goût - Atelier "La cuisine à travers le Monde" - A partir de 6 ans



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR



· Mercredi 14 octobre à 16h

Atelier-découverte autour du thé



· Mercredi 14 octobre à 13h30

Initiation à la modélisation 3D avec Blender



· Jeudi 15 octobre à 16h45

Jeux en médiathèque



· Vendredi 16 octobre à 10h

Visite guidée au Palais Fesch sur le Caravagesque



· Samedi 17 octobre à 10h30

Dessin Assisté par Ordinateur avec Gimp



· Samedi 17 octobre à 14h

Atelier Théâtre enfants/ados – A partir de 8 ans



· Samedi 17 octobre à 16h

Rencontre littéraire avec Francesca Serra autour de son premier roman « Elle a menti pour les ailes »



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN



· Mercredi 14 octobre à 14h

Jeux de plateau jeune public



· Samedi 17 octobre à 13h30

Jeux de cartes Pokemon



Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81