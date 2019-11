Programme des animations des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 18 au 23 novembre

· Médiathèque des Cannes - Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



- samedi 23 novembre à 10h30 - Comptines pour les tout-petits - 0/2 ans

- samedi 23 novembre à 11h - Comptines pour les tout-petits - 2/4 ans

- samedi 23 novembre à 14h - Atelier "Fabrication de ton calendrier de l'Avent"



· Médiathèque Saint Jean - Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



- mercredi 20 novembre à 17h - Atelier Philo



· Médiathèque Sampiero - Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



- mercredi 20 novembre à 10h - Atelier "Ludothèque" - 2/12 ans

- mercredi 20 novembre à 14h - Atelier "Sophro-biblio" - A partir de 4 ans



· Médiathèque des Jardins de l'Empereur - Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



- mercredi 20 novembre à 10h30 - Atelier "Bébé signe" - 18 mois / 3 ans

- mercredi 20 novembre à 16h - Ciné-Goûter des tout-petits - 2/6 ans

- jeudi 21 novembre à 17h - "Mes premiers mots en langue des signes" - 3/6 ans

- samedi 23 novembre à 14h - Quiz "Le corps humain" - 7/14 ans