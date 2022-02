Présidentiellle : Jean-Frédéric Poisson en Corse vendredi et samedi

Dans le cadre de la campagne présidentielle, le président de VIA - la voie du peuple (Ex Parti Chrétien Démocrate) Jean-Frédéric Poisson, porte-parole de la campagne Zemmour 2022, sera en Corse vendredi et samedi.



Au programme de sa visite ?

Vendredi en début d'après midi il sera dans les gorges du Prunelli où il visitera une exploitation agricole. Il se rendra ensuite à Bastelica

En début de soirée départ pour Ajaccio où le lendemain il ira, à la rencontre des habitants, commerçants, membres de la société civile etc

Toujours samedi, à la faveur d'une réunion, il rencontrera des sympathisants, des adhérents et des militants de la démarche Zemmour 2022