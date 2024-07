Porto-Vecchio : au revoir Khalid

La nouvelle est tombée brutalement mardi surprenant tout le monde. Khalid Lakhal a quitté sans prévenir la scène de la vie. Tous ceux qui ont connu Khalid gardent en mémoire cet éternel sourire qui lui barrait le visage. Jeune il faisait partie de cette équipe de basket de l’AS Porto-Vecchio, pétrie de talents avec les Carli, Chiocca, Picciocchi, Laboisne Allouch pour n’en citer que quelques- uns.

Unanimement apprécié, Khalid était un homme aux valeurs avérées enseignées dans le cadre familial.

A 45 ans sa vie a pris fin de manière inattendue, laissant sa famille, ses proches et tous ses amis dans le désarroi.

Nul doute que dans cet au-delà que l’on dit meilleur sa gentillesse et son humanisme sauront être reconnus.

A sa famille ainsi qu’à toutes les personnes touchées par cette disparition la rédaction de Corse Net Infos présente ses plus sincères condoléances

Avvèdaci Amicu