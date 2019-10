Porto-Vecchio : Signature et présentation de Corse indépendance

C’est au cœur de la vallée du Cavu, à la Tyroliana, que Christian Mondoloni est venu ce samedi 5 octobre dédicacer Corse : indépendance dans une ambiance calme et chaleureuse. « Je fais le tour de la Corse, je vais dans quasi toutes les villes, Ajaccio, Saint-Florent prochainement. Autant dans les villes que dans les petits villages » explique Christian Mondoloni.



Corse : indépendance est le fruit d’un travail précis de trois ans de recherche et d’écriture pour Christian Mondoloni qui veut offrir aux lecteurs, avec ce livre, un regard plus éclairé sur les différents événements du passé en Corse Plus que de dresser un bilan ou de tenter de comprendre les conséquences qu’ils ont pu avoir sur notre société l’auteur chercher et propose des pistes de développement pour l’île. « Je me rends compte au travers de mes signatures et de mes rencontres que notre société exprime un profond mal être. Nous sommes de plus en plus confronté au suicide, c’était presque inexistant dans nos villages. Je rencontre de plus en plus de familles confrontées à ce malheur qui est l’expression d’un mal être général. Nous nous devons de chercher des solutions »poursuit Christian Mondoloni.



Si a priori Corse : indépendance semble s’adresser à un lectorat insulaire, l’auteur au contraire s’attache a vouloir faire connaitre l’histoire de la Corse. « Le livre va être traduit en corse mais également en anglais. Ce sera le premier livre d’histoire politique de la Corse traduit en langue anglaise depuis Boswell » conclut Christian Mondoloni.