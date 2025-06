Porto-Vecchio : Samedi débute le tournoi du RCPV

A partir de ce samedi, les courts de tennis du Pruneddu vont vivre à l'heure du tournoi organisé par le Raquette Club de Porto-Vecchio. Une dizaine de catégories individuelles entre les jeunes et les seniors sont en lice, à cela il faut ajouter les compétitions en double dames, messieurs et mixtes. Le terme de cette quinzaine est programmé le week-end des 5 et 6 juillet avec les finales dans les différents tableaux. Un tournoi qui précède la grande échéance du mois d'août, point d'orgue de la saison au Pruneddu.