Ce jeudi 16 janvier verra débuter le recensement pour la Ville de Portivechju. Celui-ci et se poursuivra jusqu'au samedi 22 février sur le territoire communal. Cette année les secteurs les plus concernés sont le centre-ville, quartier Baccajo, Voie Romaine, Tenda, Palavesa, Ambaco, Marina di Fiori, Stagnolu, Torre, Piccovaggia, Palombaggia. A compter de demain donc, les agents recenseurs, Mallaury, Christine, Laëtitia et Chantal, sont susceptibles de venir à votre rencontre. Elles procéderont à la collecte des informations liées au recensement de la population. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Ces informations, obligatoires, sont capitales pour les communes, elles participent à déterminer la participation de l'Etat au budget communal et à identifier les besoins en termes d'équipements publics collectifs.