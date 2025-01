Portivechju - Hugo Goncalves a prêté serment au mois de décembre

Le 16 décembre dernier, Hugo Goncalves prêtait serment faisant, de la sorte, son entrée très officielle dans le monde de la magistrature. Ce jeune avocat porto-vecchiais de 24 ans, après ses années lycées dans la Cité du Sel, a intégré la fac de droit de la Sorbonne où au terme de cinq années d’études il a obtenu son Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). Titulaire d’un Master 2 Droit social de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et après d’être formé au sein de plusieurs cabinets d’avocats parisiens, il rejoint le cabinet Joffe et Associés en 2024. Intervenant au service des clients du cabinet sur tous les aspects en lien avec le droit social dans le relations individuelles mais, également, collectives tant en conseil qu’en contentieux, Hugo Goncalves œuvre sur les problématiques liées au droit du travail et de la sécurité sociale, aux relations sociales et à la gestion des ressources humaines.