Portivechju : Hervé Cheuzeville sera à la Librairie Grand Sud

Vendredi 13 octobre, Hervé Cheuzeville sera à la Librairie Grand Sud de Portivechju pour y présenter et y dédicacer ses derniers livres, en particulier "Kallistê, notre Terre promise" et "De la Corse au Mato Grosso", qui y sont dors et déjà disponibles. Cette librairie est située à l'entrée de la galerie marchande du Centre Leclerc. RDVde 10 à 12 heures et l'après-midi de 15 à 19 heures