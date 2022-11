Pino : une opération "décharge sauvage" ce dimanche 27 novembre

Dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique sur le territoire Corse, l’association Mare Vivu organise une grande action de mobilisation ce dimanche 27 Novembre à Pino.

L’événement se déroule de 14h à 16h, aux abords du village. Plus d’informations sont disponibles sur les réseaux sociaux de Mare Vivu



Cette opération, organisée en partenariat avec la mairie de Pinu, permettra, avec

l’ensemble des bénévoles présents, de nettoyer un espace naturel où se sont accumulées de grandes quantités de déchets du fait de la proximité immédiate d'un point encombrants situé en surplomb.

Cet événement s'inscrit dans le projet RIPARU de l’association Mare Vivu, qui ambitionne d'élaborer un plan d’action afin d'accompagner les différents acteurs du territoire à mettre en œuvre les leviers efficaces pour endiguer les différentes sources de pollution par les déchets plastiques.

Cette action sera filmée pour les besoins d’un court documentaire qui sera mis à disposition des collectivités et publié sur les réseaux sociaux. L'objectif : dresser un état des lieux de la problématique des décharges sauvages et guider l'action collective et individuelle pour y mettre un terme.