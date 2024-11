Philosophie et poésie : Nikol Abecassis à Bastia

A Casa di a Puisia, en partenariat avec la bibliothèque Tommaso Prelà, avec le soutien de la ville de Bastia et de la Collectivité de Corse organise ce samedi 23 novembre à 16h une conférence publique sur le thème : « Philosophie et poésie » avec pour intervenante Nikol Abecassis.



Après le colloque sur l'état de la poésie contemporaine auquel ont participé six auteurs et éditeurs, la Maison de la poésie de la Corse poursuit sa réflexion plurielle et ouverte sur les poètes et la poésie avec cette invitée de marque.

Nikol Abecassis est professeure agrégée depuis l’âge de 26 ans et docteure en philosophie, professeure en la Principauté de Monaco. Elle centre ses recherches sur les événements les plus bouleversants du XX e siècle, notamment la shoah qui pose plus gravement que jamais la question du sens de l'existence humaine. Elle est aujourd'hui l'auteur de plus d'une dizaine de livres qui, pour la majorité d'entre eux, sont des essais philosophiques, certains à l'intention des enfants. Parmi les plus récents « Comprendre l'art contemporain » (2007, L'Harmatan), « Nulle part ? L'existence, la mort » (Ovadia 2015), « Hegel, cours d'esthétique » (2020, Bréal), « Haine de la raison et obsessions antisémites » (2022, L'Harmatan), « Sauvons la pensée » (2023, L'Harmatan). Elle anime aussi, depuis plusieurs années, des ateliers philosophiques destinés aux plus jeunes.

Nikol Abecassis: Philosophie et poésie, bibliothèque Tommaso Prelà à Bastia, samedi 23 novembre à 16h.