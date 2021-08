Pharmaciens menacés : "honteux" pour la LDH Corsica

La LDH de Corse s'exprime dans un communiqué sur les menaces reçues récemment par des pharmaciens de la Plaine Orientale.

"Des pharmaciens ont été destinataires d'une enveloppe contenant une balle avec une signature “antivax”. Il ne s'agit pas d'un fait isolé mais d'une menace qui s'inscrit dans un climat délétère. La ligue des droits de l'Homme rappelle que l'ordre national des pharmaciens et les syndicats professionnels et étudiants de cette corporation ainsi que l'ordre des médecins ont dénoncé par voie de presse des agressions répétées contre des pharmaciens. La LDH condamne ce geste menaçant avec la plus grande fermeté. Elle apporte son soutien aux personnes agressées."