Le journaliste Julian Assange est libre et il convient de fêter cet événement.

C’est une très bonne nouvelle dans cette situation morose marquée par une nouvelle progression très inquiétante des idées racistes et xénophobes lors des élections législatives de ce dimanche avec les scores vertigineux du RN et de ses associés.

Assange est, enfin, libre et avec d'autres, nous avons contribué à sensibiliser sur sa situation et l'exigence de liberté

C’est une victoire de la démocratie et du droit, le droit de savoir, le droit à une information juste et pluraliste.

Mercredi 3 juillet sera le jour de l’anniversaire de Julian Assange

Nous vous proposons un rassemblement symbolique à la Piazzetta pour fêter sa libération.

La fresque réalisée par l’artiste peintre Mario Sepulcre sera exposée.

Toutes et tous mercredi 3 juillet à 18h30 Piazzetta à Ajaccio