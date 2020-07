Palasca : une expo inspirée de l’âme de villages balanins

L’association Palasca Patrimoine et Culture​ vous présente une exposition les dernières œuvres d’artistes, inspirées de l’âme de villages balanins, pleines de couleurs et de sensibilité.

Aquarelles, dessins, mise en boite, photographies et autres ... ARTISTES

Peintre : Josette LEPAGE

Dessinateur : Jean- Michel LEPAGE

Sculptrice sur bois : Catherine KOENIG Photographe : Anne BERTONCINI

LIEU D’EXPOSITIION

A la confrérie de PALASCA, du 18 au 31 juillet 2020, du lundi au dimanche de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

VERNISSAGE

Place du village à PALASCA, le samedi 18 juillet 2020 à 18h00.

PARTENAIRES

Mairie de PALASCA Comité des fêtes de PALACSA