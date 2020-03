PER A PACE sur la situation de tensions et conflits en méditerranée

LE COMMUNIQUEColère et révolte face à l’inaction des dirigeants politiques européensL’association PER A PACE crie sa colère et sa révolte devant l’inaction des dirigeants politiques européens face aux drames et génocides qui se déroulent sous nos yeux en Méditerranée et ailleurs.Plus de 35 000 personnes ont disparu en Méditerranée, ces quinze dernières années, en ayant tenté d’atteindre nos rivages.900 000 enfants, femmes et hommes en Syrie se déplacent sur les routes dans un exode forcé, inhumain, insoutenable, meurtrier, fuyant l’enfer de la guerre et son lot d’ignominies.Des réfugiés, par milliers, aux frontières grecques terrestres et maritimes, se heurtent à la répression avec des tirs à balles réelles et au refoulement.Une crise humanitaire sans précédent au Yémen et une ONU impuissante.Des peuples opprimés, privés de terre ou sous confiscation, tels les Kurdes et les Palestiniens…Le monde est en danger.Ces voies meurtrières, que sont devenues les routes et la mer, sont le lot quotidien de plus en plus de personnes contraintes d’abandonner leur pays pour fuir une guerre, un conflit, des persécutions en tous genres, la famine, tout en s’exposant à des dangers multiples. Des quatre coins du monde, des populations dont une grande majorité sont des enfants, tentent de saisir une main amie qui leur offrirait un asile le temps d’un moment, d’un souffle.Là, intervient le pire scandale de l’humanité, des murs s’érigent, des frontières se reforment, des barbelés déchirent, des camps sans nom sortent de terre entassant, compressant...des armes leur font face et font feu... des coalitions racistes se forment pour soutenir, on en veut pour exemple la Grèce et la Turquie, les actions ignominieuses de rejet aux frontières.Humiliation, discrimination et tant d’autres malheurs s’ajoutent au quotidien de ces enfants, femmes et hommes, migrants, réfugiés ou déplacés.Ces chiffres terribles, ces photos dramatiques qui hallucinent les réseaux sociaux doivent plus que nous émouvoir. Il est un devoir pour tout citoyen de s’organiser, se rassembler, pour dénoncer ces politiques guerrières qui pour assurer leurs profits, font fi de l’humain poussant le cynisme jusqu’à criminaliser toute forme d’entraide.La France est aujourd’hui le 3ème exportateur d’armes au monde et nul doute qu’elles se retrouvent dans tous ces pays en guerre. Il faut stopper la vente d’armes et l’OTAN doit arrêter d’intervenir partout dans le monde semant misère et désarroi.NON, le coupable n’est pas celui qui a tout perdu, son pays, sa famille, sa vie, en n’ayant rien voulu.OUI, à un devoir d’asile, de solidarité et de soutien, à ceux qui ont tout perdu, leur permettant d’accéder, où qu’ils soient, à leurs droits fondamentaux.Ne restons pas et ne soyons pas les complices silencieux des politiques internationales guerrières de conquête des territoires. L’association Per a Pace se prononce résolument pour la Paix et le respect des droits humains dans le monde. Á la force des armes il faut substituer la force de la raison et du dialogue