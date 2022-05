Nouvel appel à candidature : Quartiers Numériques Ajaccio

Depuis 2016, le Rézo est partenaire de la Ville d'Ajaccio et de l'association émaho pour organiser la soirée de clôture de l'événement Quartiers Numériques. Cette année, la soirée est prévue Vendredi 3 Juin 18h30 à la maison de quartier des Cannes et prendra la forme d'un "plateau concert découverte" mettant en lumière la nouvelle scène musicale du pays ajaccien sur appel à candidature.Si vous êtes un musicien solo, un groupe, un chanteur/rappeur, que vous résidez idéalement à Ajaccio ou sa région, mais pas que, et que vous composez vos propres morceaux, n'hésitez pas à nous contacter. Tous les styles sont acceptés (trad, rock, rap, électro, chanson…)Contact : Marie-Cécile Hanin / lerezocorse@gmail.com / 06 70 79 11 69DATE LIMITE POUR POSTULER : MERCREDI 18 MAI 2022 MINUIT.