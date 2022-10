Musique : Daniel Vincensini en concert à Bastia.

e concert de ce samedi 5 novembre à 20h30 viendra en point d’orgue d’une semaine de résidence de l’artiste à l’Alb’Oru. Daniel, personnage incontournable du paysage musical insulaire, est si connu qu’on se bornera à un résumé succinct de sa déjà longue et belle carrière. Une carrière qu’il débute au début des années 80 au sein du groupe L’Albinu. L’enfant de Rusio rejoindra peu après I Mantini avec lequel il tourne toujours, affublé de son complice José Oliva. Leurs concerts empreints de Macagna sont prisés sur toute l’île et au-delà. En 2017, il décide de mener en parallèle une carrière solo et sort un premier album intitulé « Made in nustrale ». Tout en maniant l’humour, on retrouve aussi un Daniel tendre, émouvant, nostalgique avec des textes ciselés sur des musiques folk ou rock. Le rock, Daniel aime, lui qui voue une passion au King Elvis. En 2019, cela lui inspirera une chanson hommage : « U Ré ». En 2021, c’est un tout autre hommage, très émouvant, qu’il rend au quartier de son enfance : « San Ghjuva ». Le titre sera accompagné d’un clip composé de photos de son enfance dans le quartier. Il y a quelques mois, en prélude à un nouvel album, il a sorti un clip planant : « Ella Luce ».Ce samedi tous ces titres et bien d’autres, dont des nouveautés, il les interprétera sur la scène de l’Alb’Oru entouré de quatre incontournables musiciens insulaires : Jean-Marie Giannelli à la basse, Marc’Andria Papi à la guitare, Pierre Agostinetti aux claviers et Vincenzu Lota à la batterie. Le must ! Daniel Vincensini, qui sait s’entourer, nous promet un spectacle varié, « dans le temps et dans l’espace », avec aussi quelques surprises. N’attendez pas trop pour prendre vos places*.*Billetterie:Sur place : Teatru municipale et Centru Culturale l’Alb’Oru