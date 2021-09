Moriani : une permanence de la Collectivité de Corse lundi 4 octobre

Le communiqué





Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes et intercommunalités, la direction des dynamiques territoriales met en place un dispositif d’ingénierie à destination des élus locaux.



Régulièrement, elle tiendra des permanences au cœur des territoires. A ce titre, elle accompagnera au mieux les porteurs de projets dans le montage et le suivi des dossiers de demande d’aides.



La première permanence se tiendra lundi 4 octobre prochain à Muriani, pour le territoire de la Communauté de Communes de la Costa Verde.



La Collectivité de Corse accueillera les élus de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.