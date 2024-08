Messe des Corses de Marseille à Notre-Dame de la Garde

Messe des Corses de Marseille à Notre-Dame de la Garde aura lieu le 7 septembre, jour de la f^te de la Nativité de la Vierge Marie. Elle sera célébrée à 16h30 par le père Xavier Manzano et animée par le groupe E Voce di l'Alma.

La prédication sera effectuée en langue corse et la vénération de la statue de Notre-Dale de Lavasina aura lieu à l'issue de la messe indique Jean Dal Colletto, Président de la Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône (Maison de la Corse, 69/71, rue Sylvabelle 13006 Marseille, 04 91 13 48 50)