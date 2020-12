Merusaglia celebra a festa di a Nazione

Stu marti, ghjornu di l'Immaculata Cuncezzione, cum'è tutti l'ottu di dicembre, Merusaglia festighjeghja a festa di a Nazione corsa. Una delegazione di u PNC a resu umaggiu à a Vergine è à a Nazione Corsa.

Le PNC

"La fête de l'Immaculée Conception, protectrice de la Corse, a toujours été celle d un peuple attaché aux libertés. Nous nous réunissons ici in Merusaglia, dans des conditions sanitaires particulières, pour marquer notre attachement à a Regina di a Corsica, en lui demandant de protéger notre peuple, ch'appiemu tutti a Saluta.Le PNC est à Merusaglia aussi, pour rendre hommage a Pasquale Paoli Babbu di a Patria qui a fait graver cette date dans la première Constitution moderne au monde en 1755. Ce précurseur des Lumieres, a tracé une voie avec des fondamentaux qu'il faut rappeler en ces temps difficiles. Nous devons faire preuve de la plus grande solidarité envers les plus démunis, ceux qui ont perdus des êtres chers, ceux qui combattent cette maladie, les soignants, mais aussi un tissu économique touché de plein fouet, avec un impacte social. Piu che mai simu a fianch a voi, per a salvezza di ssu populu, per sta Nazione. "