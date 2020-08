Marie-Dominique Luciani signe « Un rêve une vie » à « la marge » mardi

Un rêve une vie » est le premier titre d’une nouvelle collection de recueils de poésie que publient les éditions du Scudo. Après avoir édité plus de 40 recueils dans ses vies précédentes ( « la marge édition » et « Colonna édition »), Jean-Jacques Colonna d’Istria revient donc à ses premières amours en publiant à nouveau de la poésie aux éditions du Scudo qu’il gère actuellement. D’autres titres, d’autres auteurs seront édités prochainement dans cette nouvelle collection dont Marc Giudicelli et Vincent Milelliri. En attendant, Marie-Dominique Luciani accueillera amis et amateurs de poésie, à « la marge » ce mardi 18, de 17 à 19h pour leur proposer son premier recueil de poèmes « Un rêve une vie ».