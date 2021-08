Lisula : Et Pourtant Ça Tourne fête ses 20 ans

Tù si…Et Pourtant Ça Tourne – fête ses 20 ans et du 20 août au 15 septembre 2021 vous propose des projections, expositions, spectacles, rencontres, ….



Le programme



Vendredi 20 août - 21h - projection d’inauguration - Cinéma Le Fogata

« DES HOMMES » de Lucas BELVAUX (France-2020)

En présence de Catherine FROT et Jean-Pierre DARROUSSIN

Première partie « Sara Vera », de Dominique DEGLI-ESPOSTI



Samedi 21 août - 18 h - Ouverture au Parc de Saleccia

Expositions du 21 août au 15 septembre 2021

« Tù si… » : Exposition d’Art contemporain

et exposition de l’Achac : « CORSE, Immigrations des Suds et émigrations »

En présence des artistes plasticiens et des artistes cinéastes :

Agnès ACCORSI, Linda CALDERON, Ange-Marie CALISTRI, Dominique DEGLI-ESPOSTI, Mona FABIANI, Bernard FILIPPI, Gunna MATTHIASDOTTIR, Vincent MILLELERI, Jean-Paul PANCRAZI, Pierre PARDON, Hugues REIP, Dominique RICCI, Fabien ROLLAND, Catherine THIERS, Gérard VENTURINI.



Mardi 24 août – 21h - Projection en plein air - Parc de Saleccia

« YALDA, LA NUIT DU PARDON » de Massoud Bakhshi (Iran – 2019)



Vendredi 27 août – 18h - Parc de Saleccia

Conférence « LE VAUDOU ET LE FÂ »

Par Vincent HARISDO, danseur, chorégraphe, enseignant,

auteur de « LE VODÙ AUTREMENT ».



Samedi 28 août – 21h - Spectacle de danse / vidéoArt - Parc de Saleccia

« DIGITAL VAUDOU », m.e.s. Nicolas TICOT et chorégraphie Vincent HARISDO



Lundi 30 août et mardi 31 août – 16h – 18h - Parc de Saleccia

Stage Danse : Vincent HARISDO



Mardi 31 août - 21h - Projection en plein air - Parc de Saleccia

Projection d’un programme de courts métrages corses



Mardi 7 septembre – 21h - Projection en plein air - Parc de Saleccia

« LES HEROS NE MEURENT JAMAIS » de Aude-Léa RAPIN (France-2020)



Mardi 14 septembre – 21h - Cinéma Le Fogata

« L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU » de Kaouther BEN HANIA (Tunisie-Fr-Bel-All-Q-AS-2121)



Mercredi 15 septembre – 11h -Parc de Saleccia

Conférence autour de l’exposition « CORSE, Immigrations des Suds et émigrations »

Par Liza TERRAZZONI, auteure de « Les autres et la Corse ».