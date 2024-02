Libri Mondi broie du Noir dévoile son affiche

L'affiche de la quatrième édition de Libri Mondi Broie du Noir, vient d'être dévoilée. Elle a été réalisée par la graphiste Lélia Crastucci. Lors de cette édition printanière et dédiée au polar du festival littéraire Libri Mondi, l'équipe va accueillir Jean-Christophe Tixier (La Ligne), Jacky Schwartzmann (Shit), Alan Parks (To die in june) et Colin Niel (Seules les bêtes). Quatre auteurs de talent, au style très différent et qui offrent un panorama passionnant du roman noir. Rendez-vous, samedi 11 mai prochain, dans les jardins de la Villa Saint-Jacques, à Luri.