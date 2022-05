Les sauveteurs en mer de Bastia recherchent un responsable administratif bénévole. Si vous êtes une personne motivée et disponible (retraitée de préférence), autonome et capable d’effectuer le suivi administratif de la Station SNSM de Bastia (30 sauveteurs), en lien avec son président et sa secrétaire-trésorière, vous pouvez envoyer votre candidature avec CV à : president.bastia@snsm.org