Les langues régionales ont fait leur entrée au Musée de l’Histoire Européenne

À l’initiative de l’Intergroupe Minorités Traditionnelles et Langues Régionales du Parlement Européen, une manifestation a été organisée à l’occasion de la journée européenne des langues dans les locaux du Musée de l’Histoire Européenne. Ce musée consacre une salle entière à la diversité linguistique, mais la bibliothèque qui la symbolise a été pourvue par des dictionnaires uniquement issus des langues officielles de l’Union.

La directrice de l’Etablissement a accepté que les langues régionales soient aussi montrées dans ce musée, et c’est ainsi que les dictionnaires corse, breton, basque, catalan, silésien, ladin, sarde, etc…, soixante-six en tout, ont désormais leur place dans cette institution.

Cette action a été menée en collaboration avec la FUEN, principale ONG en faveur des langues régionales, créée juste après la guerre, et elle a associé plusieurs députés européens, ainsi qu’un vice-Président du Parlement Européen.

En tant que co-président de l’Intergroupe, j’ai adressé un message à la Commission Européenne : la diversité linguistique européenne est un patrimoine dont les autorités de Bruxelles ont la responsabilité d’assurer la transmission, et il est irresponsable de s’en remettre aux Etats membres pour atteindre cet objectif car, si la langue corse est menacée de disparition, c’est à cause des gouvernements à Paris, idem pour le silésien en Pologne, le basque et le catalan en Espagne, etc….