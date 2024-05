Mercredi 29 mai de 14h à 17h à Paese Novu (Centre Social François Marchetti)

Mercredi 5 juin de 14h à 17h à Saint Joseph (Parc des Capucins)

Mercredi 12 juin de 14h à 17h à Saint Antoine (local associatif)

A travers le meilleur des technologies numériques, l’association bastiaise EMAHO permet de connecter tous les habitants d’un même quartier, entreprises, différentes générations… Pour cela, elle leur propose de partager des expériences via des ateliers créatifs, ludiques, pédagogiques, animations culturelles, festives, conférences, résidences d’accélération…Tous les ans EMAHO organise aussi des Parcours Numériques*, accessibles à tous gratuitement,qui sont de véritables laboratoires numériques permettant au plus grand nombre de s’essayer de manière ludique aux différents outils de créations et fabrication numérique dans une ambiance conviviale.Le principe de ces Parcours Numérique est de proposer aux jeunes d'effectuer un vrai parcours de 4 ateliers différents afin de proposer une utilisation active, consciente et créative de ces outils numériques dans une démarche pédagogique inclusive.Ainsi sont programmés 3 mercredis après-midi du mois de mai et juin pour s’initier aux différents outils du numérique, 2 parcours numériques différents, adaptés à l’âge des participants.Un parcours numérique c’est :• 1 atelier des techniques du numérique• 1 atelier d’Education aux Médias et à l’Information• 1 atelier de création numérique• 1 atelier numérique ludo-éducatifC’est dans le cadre de la Cité Éducative de Bastia, que l’association EMAHO propose 3 journées dans différents quartiers de la ville :Chaque date sera composée de deux parcours numériques, un à destination des « grands » à partir de 12 ans, un à destination des « petits » à partir de 8 ans. Chaque parcours sera composé de 4 ateliers de 40 mn, par petit groupe, pour un meilleur apprentissage. Ils se déroulent de 14h à 17h.Parcours numérique 1Pour les plus grands (à partir de 12 ans)CodageMusique Assistée par OrdinateurGraphismeEsprit CritiqueParcours numérique 2Pour les plus petits (à partir de 8 ans).Robotique avec le Réseau CanopéTrucages Vidéo avec HolimovieFabLab avec l’associaiton OPRAFake News avec l’association Alpha*Inscriptions Ici ou au