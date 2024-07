Législatives en Corse : La réaction de la CGT

Au lendemain du second tour des législatives, la CGT de Haute-Corse a souligné l’importance de ces élections à savoir l’opportunité pour les travailleurs et travailleuses de remettre en évidence les principales revendications sociales du monde du travail.



« Il est impératif d’arrêter cette spirale où, dès le 14 du mois, les salariés se retrouvent à découvert » écrit dans un communiqué Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT de la Haute Corse. « La notion de pouvoir d’achat, l’augmentation des salaires, et la préservation des services publics sont les principales préoccupations de la population de notre région ». Et la CGT de réaffirmer dans son texte son engagement à lutter pour la défense des droits des travailleurs, une économie au service de tous, une justice sociale et fiscale, la transition écologique.

« Il est temps de tourner la page des politiques d’austérité et de construire ensemble une société plus juste et solidaire, où les travailleurs sont au centre des décisions politiques » poursuit le leader cégétiste. « Le combat ne doit pas s’arrêter ce dimanche. Nous rappelons à nos députés de Corse, qui viennent d’être élus ou réélus, de tenir compte de ces résultats, d’analyser plus finement les votes émis par la population et de tout mettre en œuvre pour que le développement social soit au centre de leurs priorités. Il ne peut y avoir de développement économique sans réel progrès social. Sinon, l’histoire se reproduira, mais pas avec la même conclusion » conclut Charles Casabianca.