Le soutien du Partitu di a Nazione Corsa à François-Marie Marchetti

Un incendie criminel a gravement endommagé une maison en construction, sur la commune de Zilia, appartenant à François-Marie Marchetti, élu de Calinzana et président de la Communauté de communes de Calvi-Balagna.

Face à un tel acte, proprement intolérable, U Partitu di a Nazione Corsa tient à apporter son entier soutien à M. Marchetti ainsi qu’à l’ensemble de sa famille.

Élu responsable et engagé, dont l’action en matière de gestion des déchets fait autorité dans l’île, François-Marie Marchetti est par ailleurs un homme de progrès et de dialogue, ouvert à l’échange et à la confrontation des projets.

Oghje, un’altra volta, u focu, chì si brusgia à voline più a terra è u locu, prova à rode pianu pianu tanti palmi di cuscenza.

U Partitu di a Nazione Corsa si tene dunque à fiancu à a famiglia Marchetti, cù l’idea chjara chi tante strage ùn ponu cuntinuà."