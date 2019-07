Le soutien de Via Campagnola à Jean André Miniconi

Le communiqué :



"Via Campagnola apporte son soutien sans faille à Mr jean André Miniconi, chef d’entreprise, et acteur économique de la région ajaccienne. Encore une fois, des outils de travail ont été visés mettant à mal une économie locale basée sur l’honnêteté et la probité. Les pressions et menaces de toutes sortes ne sauraient mettre en coupe réglée notre pays!

Forza, saremi piu forti capi arrivi!"