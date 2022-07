Le romancier Jean-Philippe Serpi en lecture et dédicaces à Bastia

Ce jeudi 28 juillet à 19h, au Ci simu café Place Vattelapesca, le romancier corse Jean-Philippe Serpi présentera son 4ème tome des aventures de Bill, l’espion britannique*.

Après « Profession apprenti-espion », « Le projet DX » et « L’agent 022 », voici le 4ème volume intitulé « Requiem pour the Dreams ». Originalité de celui-ci, l’épilogue se déroule en Corse.

Lors de cette présentation, les comédiens Lucile Delanne, Philippe Ambrosini et Joseph Frappaolo liront des extraits de l’ouvrage.

Une séance dédicaces suivra.

Accès libre, ouvert au public.

*Editions Sydney Laurent