Le réseaux des médiathèques de la ville d'Ajaccio commémore Proust

Dans le cadre de la commération des 100 ans de la mort de Marcel Proust: le réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio vous proposent une exposition ludique sur la vie et l'œuvre de l'écrivain. Cette exposition a été réalisée avec le concours de la Bibliothèque Nationale de France . La BNF a pour cette occasion créer une sélection consultable via internet des œuvres, des brouillons et des courriers inédits de l'auteur. Offrant une vériable plongée interactive dans l'œuvre de l'un des plus fameux écrivain français. Demander à vos bibliothècaires une tablette (gratuite pour consultation sur place) et laissez porter par la magie des mots.



Du 16 mars au 31 mars. entrée libre