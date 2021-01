Le programme des médiathèque d'Ajaccio le samedi 30 janvier

MEDIATHEQUE DES CANNES

- samedi 30 janvier à 10h30 - L'heure du conte - A partir de 3 ans

Dans le respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- samedi 30 janvier à 10h30 - Atelier Dessin Assisté par Ordinateur avec GIMP

Dans le respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAMPIERO

- samedi 30 janvier à 14h - Après-midi Jeux de plateau - Adultes et jeunes adultes

Dans le respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50