Le programme de la semaine de Noël à Porto-Vecchio

Du 15 au 31 décembre ///////////////////////Place Henri Giraud,Vendredi 16 décembre ///////////////////////Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective… Accompagnement musical Henri Herteman au clavier. Multi-instrumentiste et poète, il revendique le concept d’improvisation libre de la musique intuitive.18h30 à l’AnimuSamedi 17 décembre ///////////////////////Visite du père noël dans les hameaux, goûter offert aux enfants, balade à dos d’ânes.11h00Ceccia15h00 – ArcaInstallé dans sa fusée, un cosmonaute prend conscience à une heure du départ, de ce qu'il est en train de vivre. Alors que les doutes surgissent, on le suit dans le pêle-mêle de ses souvenirs, ses fantasmes, ses angoisses et ses délires. Ce space opéra est accompagné par 5 musiciens en live.18h30 à l’Animu.Mardi 20 décembre ///////////////////////« Le Voyage de Yoko » est l’histoire romancée du premier Empereur du Japon, Jinmu et de sa fille Yoko. Un soir, par une nuit sans lune, le Sorcier Abura Tori , décidé à donner une leçon de vie à l’Empereur, vient au Palais enlever Yoko grâce à ses pouvoirs magiques… mais dans la précipitation, le Sorcier va mal prononcer la formule et expédier par erreur, la jeune fille dans un pays lointain. Yoko va se retrouver seule, sur une île inconnue... Mais une île merveilleuse, où grâce aux animaux de la forêt… ou plutôt du maquis… elle réussira à retrouver son chemin pour rentrer chez elleA 16h, l’AnimuMardi 20 décembre ///////////////////////Place Henri Giraud, Marcatu di NataliTout publicMercredi 21 décembre ///////////////////////Visite du père noël dans les hameaux, goûter offert aux enfants, balade à dos d’ânes.11h00Murateddu15h00 - PalavesaJeudi 22 et vendredi 23 décembre ///////////////////////Jeux en réseaux, bornes d’arcade, simulateurs, plus de 10 consoles rétro en libre accès, tournois et musée du retrogaming !Entrée libre, de 7 à 97 ans !Jeudi 22 décembre ///////////////////////Place Henri Giraud, Marcatu di NataliTout publicJeudi 29 décembre ///////////////////////Place Henri Giraud, Marcatu di NataliTout publicVendredi 30 décembre ///////////////////////Centre-villeTout public