Le goût des bonnes choses à Porto-Vecchio

La longue période de confinement a permis de redécouvrir le goût des bonnes choses. Ainsi, même si le déconfinement est de mise, Christelle Bocognano propose à celles et ceux qui qui le désirent une livraison à domicile de fruits et légumes issus de la production locale. Ces livraisons auront lieu les 8, 10 et 12 juin. La composition des cagettes de fruits et légumes est la suivante:

poivron, courgette, aubergine, oignon, tomate, concombre

Pomme de terre

orange

pêche, nectarine, abricot

Si vous êtes intéressés n'hésitez donc pas a commander en joignant Christelle Bocognano au 06 26 81 82 40