Le Prince Impérial s'expose à la Bibliothèque Patrimoniale d'Ajaccio

Dans le cadre du « Cycle Prince Impérial » se déroulera du 13 au 30 novembre 2019 à la Bibliothèque Patrimoniale une exposition inédite en Corse, réalisée par M. Christian Antonini en partenariat avec la Bibliothèque Patrimoniale de la ville d’Ajaccio.



Après une première exposition à la médiathèque Sampiero, présentant une galerie de portraits colorisés mettant en évidence la modernité et l’intemporalité de ce Prince mort trop tôt, cette deuxième exposition, retrace de manière plus traditionnelle sa vie et son passage en Corse.



Constituée d’effets personnels du Prince Impérial (costume militaire…), de documents originaux, dessin, photos. Cette exposition est inédite à plusieurs titres : elle est la première entièrement consacrée au Prince Impérial en Corse et c’est la première fois depuis la mort du Prince en 1879 qu’une partie des objets est présentée au public.







Ce cycle se clôturera par une conférence par M. Raphael Lalhou, historien et journaliste, sur le dernier Prince Impérial régnant. Médiathèque Sampiero le 28 novembre 2019 à 18h30. Entrée libre.







LE PRINCE IMPÉRIAL, L’EXPOSITION



Du 13 au 30 novembre 2019