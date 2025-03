Ghisonaccia et Porto-Vecchio accueilleront au printemps deux éditions du Pop-up des Créateurs Corses, un événement dédié au savoir-faire local et à la créativité insulaire.

L’artisanat corse sera à l’honneur ce printemps avec deux éditions du Pop-up des Créateurs Corses, une initiative portée par Fanny de La Dune de Perle et Lili de La FabriK' de Lili. L’événement se tiendra du 24 au 27 avril à Ghisonaccia, au restaurant Gustu, puis du 1ᵉʳ au 4 mai à Porto-Vecchio, dans l’espace Impact Tatouage.



Chaque édition réunira 16 créateurs et artisans corses, venus présenter leur travail et échanger avec le public. Bijoux, décoration, accessoires, mode, bougies artisanales : autant de pièces uniques qui reflètent la diversité et l’authenticité du savoir-faire local.



L’objectif est clair : valoriser l’artisanat insulaire et encourager une consommation locale et responsable, tout en offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir des créations originales dans un cadre chaleureux.





Deux lieux, deux ambiances



Chaque édition du Pop-up se déroulera dans un cadre singulier :