Le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient appelle au rassemblement



Face à l'aggravation de la situation au Proche-Orient, le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient, regroupant 26 organisations, intensifie ses efforts en faveur du respect du droit humanitaire international et en soutien à un processus de paix conforme aux résolutions de l'ONU.

Un rassemblement est prévu ce jeudi 28 décembre, à 18h sur la place Abbatucci à Ajaccio, organisé par le collectif. Au cours de cet événement, une distribution de leur appel unitaire sera effectuée, dans le but de sensibiliser et mobiliser la communauté sur l'importance d'une paix juste et durable dans la région.