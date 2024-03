La rédaction de "La Provence" en grève illimitée, Aurélien Viers réintégré

C'est la Une de La Provence (photo ci-dessus) du jeudi 21 mars qui a mis le feu au poudre. Selon un email de la direction générale du titre, envoyé à l'ensemble de la rédaction du journal vendredi dernier : « [Elle] a provoqué de vives réactions liées à l’ambiguïté de son message, la direction du journal a décidé de mettre en retrait pendant 1 semaine Monsieur Aurélien Viers et de procéder à un audit sur le processus de fabrication de la Une. »



Mot d'excuse

Dans le même temps, Gabriel d’Harcourt, directeur de cette publication qui appartient au groupe CMA CGM, diffusait un mot d'excuse sur la couverture du journal, à l'adresse des lecteurs, évoquant « l’émotion de beaucoup d’entre vous » à la lecture de cette Une qui « faisait croire que nous donnions complaisamment la parole à des trafiquants de drogues décidés à narguer l’autorité publique. » Des propos immédiatement suivis par un communiqué du journal, vendredi 22 mars : « Cette “Une” a induit en erreur les lecteurs. Elle est contraire à l’éthique journalistique. » Le communiqué confirme alors la mise à pied d’Aurélien Viers, « pendant la durée de son absence, le pilotage de la rédaction sera assuré par l’ensemble de l’équipe de la rédaction en chef de La Provence. » Sauf que, cette équipe de rédaction, avec l'ensemble des journalistes, s'est immédiatement mise en grève "illimitée" en soutien à son directeur.



Beaucoup de bruit pour rien ?

Aurélien Viers, qui a pris ses fonctions il y a un an, est alors convoqué à un entretien préalable. Selon Le Parisien, il devrait finalement retrouver ses fonctions ce lundi. Les journalistes du quotidien régional, en grève depuis vendredi, maintiennent pour le moment le rassemblement prévu ce lundi 25 mars devant le siège du journal, à Marseille. En effet, « il reste de nombreuses interrogations », a précisé un élu du Syndicat national des journalistes (SNJ) à l’AFP. « Nous rappelons que la Une invoquée pour la mise à pied n’était pas problématique » a-t-il ajouté.

Un journaliste de La Tribune, autre média appartenant au poids lourd du transport maritime, dont la rédaction avait aussi voté la grève, jugeant « l’interventionnisme de Rodolphe Saadé et de sa filiale médias WhyNot Media (…) inacceptable » a tenu bon d'ajouter : « Ce n’est pas sûr que la grève soit annulée. On va refaire une AG demain. »