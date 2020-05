La quatrième édition d'Art expo Taverna reportée

La quatrième édition d'Art expo Taverna, qui, comme chaque année, devait se dérouler en nocturne sur le port de Taverna les 1 et et 2 août à l'initiative de l'association des plaisanciers du port de Taverna et regrouper 25 artistes, professionnels et amateurs, la plupart corses, mais aussi continentaux et italiens, est annulée en raison de la crise sanitaire.