La caravane des compteurs fait une halte à Bastia

La Ligue de l'Enseignement de Haute-Corse, en partenariat avec la Mairie de Bastia et Collectivité de Corse, propose des séances de contes à la Médiathèque de l'Alb'Oru, le mercredi 9 octobre à 16 heures pour les enfants et leurs parents et à 19 heures pour les adultes .

La caravane des conteurs est composée de bénévoles formés à l'art du conte par la conteuse Marie Claire Bicchieray.

Cette caravane a pour projet de faire le tour de la Corse pour raconter et faire rêver petits et grands.