La Méridionale dévoile sa nouvelle identité visuelle

Après l'annonce de la commande de deux nouveaux navires livrés au 1er trimestre 2027, La Méridionale dévoile sa nouvelle identité visuelle. Ce lifting va bien au-delà d'une simple transformation esthétique ; il incarne le nouveau chapitre de l'histoire de La Méridionale qui s'écrit dorénavant avec le Groupe CMA CGM auquel elle appartient. La nouvelle identité visuelle réaffirme le rôle central de La Méridionale dans le transport quotidien de fret et de passagers entre la Corse et le continent, et de manière plus générale en Méditerranée. "Sa conception moderne et dynamique reflète l'engagement constant d'une compagnie attentive à ses clients et à sa réputation d'excellence dans l'industrie maritime. Le nouveau logo revendique le Bleu comme héritage, s'appuie sur une typographie qui fait écho à celle du Groupe CMA CGM. Il matérialise l'ADN corse et le savoir-faire historique de La Méridionale ainsi que le positionnement premium. " indique la compagnie dans un communiqué de presse. Pour Jean-Emmanuel Sauvée, président de La Méridionale : "La Méridionale poursuit l'écriture d'un nouveau chapitre de son histoire avec cette identité visuelle, une étape importante qui traduit notre engagement envers nos passagers, notre personnel et l'environnement. Cette évolution nous permettra de continuer à offrir des services de qualité tout en exprimant notre attachement à nos racines et notre vision pour l'avenir."