La Fête de la Science s’invite à Porto-Vecchio

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse vous invite ce mardi 9 novembre à la salle animu, a mediateca di Portivechju à partir de 17h30 pour venez découvrir la biodiversité insulaire.Au programme une conférence pour découvrir des espèces discrètes et emblématiques de nos nuits : les chauves-souris, le Groupe Chiroptères Corse vous permettra de venir à la rencontre du seul mammifère volant de 18h à 18h45.Une conférence sur l’un des plus vieux reptiles du monde ! La tortue d’Hermann n’aura plus de secret pour vous. Présentation réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels Corse pour découvrir cette espèce emblématique qui est l’un des reptiles les plus menacé au monde. 18h50-19h30Et pour clôturer la soirée, une conférence sur les « espèces protégées en Corse : Enjeux et outils réglementaires », sans réglementation il ne peut y avoir de préservation de la nature, la DREAL de Corse va pouvoir vous initier à la réglementation en matière d’espèces protégées 19h30-20hLes spécialistes présents vous permettront, lors des moments de débats et d’échanges, de répondre à vos questions sur les espèces insulaires. Pourquoi certaines espèces sont-elles en danger ? Comment et pourquoi les protéger ?Un atelier ludique et pédagogique sur LE MILAN ROYAL – U Filanciu sera également proposé pour les plus jeunes de 17h30 à 20 h - Pour la conservation d’une espèce emblématique et protégée du ciel corse – Programme Life MILVUSJeu d’observation et d’identification des rapaces de Corse, coloriages, carnet sciences participatives.Un espace/stand d’information sur la protection des milieux naturels et des espèces en Corse (faune & flore) dans le cadre des Plans Nationaux d’actions sur la Tortue d’Hermann, Milan royal, Pie grièche à tête rousse, Cistude d’Europe, Crapaud vert, Silène velouté et Buglosse crépue.Actions réalisées dans le cadre de la fête de la science en partenariat avec la Collectivité De Corse et la préfecture de Corse. Merci à la mairie de Porto Vecchio pour la mise à disposition de la médhiatèque /salle AnimuPass sanitaire et masque obligatoire – Entrée Gratuite