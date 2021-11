La CdC lance l’appel à candidatures « Imbasciatrice è imbasciatori spurtivi di Corsica »

La Collectivité de Corse, dans la continuité de ses engagements, encourage et valorise les sportifs insulaires de haut niveau. A ce titre, elle lance sa 2ème campagne de recrutement des ambassadrices et ambassadeurs sportifs de la Corse.





A travers la mise en place de ce partenariat entre la Collectivité de Corse et les jeunes sportifs, ce dispositif a pour objectif de créer du lien entre les sportifs de haut niveau, les sportifs amateurs et les jeunes, afin de favoriser la diffusion et la transmission des valeurs sportives auprès des jeunes mais également de soutenir les athlètes de haut niveau dans leur parcours.





Retrouvez toutes les informations relatives à l’appel à candidatures, détaillées sur le site internet de la Collectivité de Corse : https://www.isula.corsica/imbasciadore-spurtivu/

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre prochain et doit être transmise à l’adresse suivante :

A l’attention de Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse

Cullettività di Corsica - Direction adjointe en charge des sports et des politiques sportives

Palazzu di a Cullettività di Corsica

22, corsu Grandval

BP 215 – 20187 Aiacciu cedex 1