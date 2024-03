La 48e promotion de l'IRA de Bastia s'est choisie un nom : Marie-Claire Chevalier

Les élèves de l'Institut administratif de Bastia ont choisi le nom de la personnalité qui va accompagner cette 48e promotion. Il s'agit de Marie-Claire Chevalier, née le 12 juillet 1955 à Meung-sur-Loire et morte le 23 janvier 2022 à Orléans, figure de la lutte pour le droit à l'avortement en France. Elle a été défendue en 1972 par Gisèle Halimi dans le procès de Bobigny pour avortement illégal. L'issue du procès a été une étape décisive, menant trois ans plus tard à la légalisation de l'IVG en France grâce à la loi Veil.



La 48e promotion de l'IRA de Bastia a précisé : « Elle était une femme « ordinaire » comme nos mères, nos sœurs, nos filles et nos compagnes. Par ce choix, la 48e promotion de l’IRA de Bastia a décidé de se détacher des grandes figures historiques parfois écrasantes. En effet, le changement n’est pas que le fait des grands hommes et des grandes femmes. Cette évolution est aussi le fait des victimes et des juges, des avocats, des médias et de l’opinion publique, de la Justice et des lois ainsi que de tous les petits rouages administratifs qui la servent.

Nous avons collectivement décidé de rendre hommage à toutes les victimes de viol qui doivent vivre avec les conséquences du crime qu’elles ont subi […] elle s’est relevée de cette épreuve et a consacré sa vie à prendre soin de celle des autres en tant qu’aide-soignante.

Pour la 48e promotion de l’IRA de Bastia, il s’agit d’un choix audacieux et original : la valorisation d’une femme forte et ordinaire – et ordinairement forte – ainsi que d’une personnalité trop méconnue. Un choix à rebours des personnalités historiques, un choix qui honore notre promotion et qui rend à Marie-Claire Chevalier l’hommage qu’elle mérite. »

Les élèves ont également créé un visuel (photo ci-dessus) pour accompagner le nom de cette promotion.