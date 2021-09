La 11 ème consulte des Corses de l’extérieur aura lieu en Balagne



L’association RHFC (Recherche sur l’Histoire des Familles Corses, Généalogie et Histoire)), installée dans les locaux de la Maison de la Corse à Marseille, organise régulièrement des Consultes en Corse, dont les thèmes sont liés à la région concernée. Cette année, la Consulte est consacrée à la Balagne et permettra d’explorer les multiples trésors de son patrimoine tant architectural, que religieux, agricole, musical, artisanal, à travers des conférences et des visites de

villages, sites, musées…

La RHFC organise cette Consulte en partenariat avec le COMITE DE COORDINATION DES CORSES DE L’EXTERIEUR, Maison de la Corse Marseille (corsesdelextérieur@gmail.com) et AVORTICA (Association d’Etudes historiques et généalogiques de Monticello ( www.avortica.org) des rencontres en Balagne. Pigna, Corbara, le parc de Saleccia et Lumio accueilleront les 18, 19, 20 la 11 ème consulte des Corses de l’Extérieur

Organisé pour les adhérents de l’association l'événement est ouvert au public. Y figurent également les coordonnées





Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Contact RHFC (RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES) Généalogie et Histoire :

Adresse mail : rhfc.corsica@gmail.com - Téléphone : 06 20 02 20 02.