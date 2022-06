L'association Inseme et La Méridionale renouvellent leur partenariat

C’est en 2018 que la Méridionale et Inseme ont noué un partenariat en signant une convention triennale. Celle-ci prévoit de la part de La Méridionale un soutien financier de 10 000 € et le don de 200 traversées maritimes par an à l'Association Inseme, au bénéfice des familles contraintes de se rendre sur le continent pour raison médicale.

Les traversées offertes par la compagnie sont à destination des accompagnateurs de malades, se relayant à leur chevet sur le continent.

La Méridionale et l’Association ont également signé ensemble une convention, en février 2021, dans le cadre de la gestion du Numéro Vert opéré par l’Association INSEME pour le compte de la Collectivité de Corse.

À travers cette convention, l’Association INSEME et la compagnie La Méridionale entendent formaliser un partenariat dédié à la prise en charge en urgence des personnes devant se rendre sur le continent pour raison médicale dans le cadre d’un déplacement organisé via le N° vert dédié aux départs urgents (dans les 48h). Elle permet notamment d’assurer la disponibilité de places de transports, même en haute saison.

En 2019, la compagnie maritime avait apporté son soutien pour boucler le budget d'acquisition d'un appartement à Marseille dans le cadre de l'opération "Un mois pour un toit". En 2021, pour cette opération, La Méridionale a renouvelé son geste de générosité en remettant un chèque de 30 000 € ! Cette collecte a permis à l’association d’acquérir un appartement à Paris afin d’héberger les familles d’enfants corses hospitalisés près de l’hôpital Necker. Les travaux de l’appartement sont d’ailleurs bientôt terminés, et il sera prêt à recevoir les premières familles dans les semaines qui viennent.

Cette année, c’est dans son agence commerciale d'Ajaccio que la Méridionale accueille l’équipe de l’Association afin de renouveler notre convention de partenariat pour 3 ans